Ascom conferma. Scarano alla guida

Per un altro quinquennio sarà alla guida dell’Associazione commercianti. Renato Scarano (nella foto), 65 anni, è stato confermato nell’incarico dal Direttivo. Prosegue così un impegno che dura dal 2015, quando prese il posto di Giorgio Ferraris. Nella stessa riunione è stata nominata la Giunta di cui fanno parte Pino Annunziata, Leonardo Beccari, Federica Boneschi (vicepresidente), Cristina Casati, Andrea Casella, Marco Mor e Matteo Rizzi. Conferma per il prossimo lustro anche per Edoardo Rossi, 48 anni, alla guida di Ascom Mortara e Territorio. Lo ha deciso per acclamazione l’ultima assemblea. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da Massimo Ricci, vicepresidente, Renato Lalla, Gioacchino Palestro, Andrea Maffei, Corrado Savini e Fabrizio Giannelli. U.Z.