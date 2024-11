Appalti ambulanze. Saranno riuniti i filoni processuali

Saranno riuniti in un unico procedimento, che inizierà il 18 dicembre, i due filoni processuali per il caso delle presunte irregolarità nell’affidamento alla coop First Aid One dell’appalto del 2016 per il trasporto sanitario legato agli ospedali dell’Asst Pavia. A inizio novembre infatti la Corte d’Appello di Milano aveva annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa nel 2023 dal Gip di Pavia, rinviando a giudizio l’ex direttore generale dell’Asst di Pavia Michele Brait, il funzionario dell’Asst Pavia Davide Rigozzi, l’allora rappresentante della coop Luigia Milano e suo fratello Angelo Milano, così come per i già amministratori della coop Antonio Calderone, Francesco Calderone e Concetta Calderone. Questi ultimi erano stati inoltre già rinviati a giudizio dal Gip per altri capi d’accusa: l’udienza del processo si sarebbe dovuta tenere ieri, ma è stata annullata per riunire le due branche dell’inchiesta. N.P.