Alloggi alle famiglie con bimbi malati di tumore, si raccolgono fondi

Aiutare i pazienti pediatrici e le loro famiglie, lontani da casa per affrontare la battaglia contro un tumore, a trovare un alloggio per il tempo necessario a sottoporsi alle terapie. Con questo obiettivo è partita una gara di solidarietà che vede il Centro nazionale di adroterapia oncologica di Pavia impegnato in una raccolta fondi, promossa sui suoi canali social, che permetterà alla struttura pavese di sostenere le famiglie dei piccoli pazienti in tema alloggi. Alla campagna di crowdfunding già lanciata hanno partecipato gli stessi pazienti del Cnao, consapevoli di quanto sia impegnativo affrontare i costi necessari a vivere distanti da casa anche per lunghi periodi.

"La situazione è ancor più complessa nel caso dei piccoli pazienti oncologici e non si può restare indifferenti - spiega Sabina Vennarini, consulente di radioterapia pediatrica al Cnao, in servizio come medico responsabile struttura semplice dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano -. Molti genitori di bambini con tumore sono costretti a lasciare il loro lavoro e a trasferirsi, con conseguenti problemi finanziari e sociali che si aggiungono allo stress psicologico causato dalla malattia".

Per sottoporsi ai trattamenti di adroterapia nel 2022 ci sono stati anche 50 bambini affetti da tumori difficili. Oltre ad assicurare il miglior approccio terapeutico, Cnao garantisce la centralità e il benessere del paziente, affiancando alla qualità dell’assistenza l’umanizzazione degli ambienti e anche la realizzazione di maschere per il trattamento personalizzate per ogni bimbo, con il personaggio dei cartoon o l’eroe preferito. M.M.