Alla refezione non si butta nulla: le eccedenze finiscono in dono Il Comune di Roma, l'Istituto Comprensivo Cavour, la Dussmann Service srl e la Cooperativa Sociale "Casa del Giovane" firmano un protocollo d'intesa per redistribuire le eccedenze alimentari della ristorazione scolastica a fini di solidarietà sociale. Un modo per offrire un contributo di solidarietà a chi ne ha bisogno.