Al giovane Noè dell’Oltrepò l’Oscar Green della Coldiretti

È il più giovane agricoltore socio di Coldiretti Pavia e si dedica alla salvaguardia di razze antiche. Ha compiuto una scelta controcorrente Giulio Ranucci, allevatore 21enne di Pietragavina, che ha ricevuto l’Oscar Green 2024 di Coldiretti Lombardia che valorizza i giovani imprenditori agricoli. Dopo il diploma all’Agrario Gallini di Voghera, Ranucci ha preso in gestione l’azienda agricola di famiglia e alleva una dozzina di mucche Cabannine, razza in via d’estinzione di cui rimangono poche centinaia di esemplari in Italia. "L’allevatore pavese lascia le sue mucche libere di pascolare sulle colline dell’Oltrepò: grazie a tecniche colturali naturali, rotazioni e lavorazioni poco invasive – spiega Coldiretti – ottiene foraggi di qualità che utilizza per nutrire gli animali. Oltre alle Cabannine il giovane agricoltore alleva cavalli Merens, altra razza in via di estinzione, coltiva prati e frutteti". A lu il premio Oscar Green nella categoria “Custodi d’Italia“ consegnato da Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di commercio di Bergamo.

M.M.