Ai privati 13mila euro per aprire e chiudere i locali della stazione

Aprire il mattino e chiudere la sera i locali della stazione ferroviaria di Crema costerà al Comune 13mila euro perché ha dovuto rivolgersi a una società privata in quanto non dispone di risorse umane per la gestione del servizio di vigilanza e portierato. La Civis, assegnataria dell’appalto, dovrà garantire l’apertura di sala d’attesa, bagni e varchi d’ingresso almeno 15 minuti prima del passaggio del primo treno, ovvero quello delle 5.40, e chiusura sala d’attesa, bagni e varco d’ingresso dopo il passaggio dell’ultimo treno, quello delle 21.30. Da notare che la sala d’attesa è già aperta, mentre i bagni risultano chiusi e non c’è ancora una data certa per la loro apertura al pubblico.

P.G.R.