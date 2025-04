Agricoltura sostenibile. Dalla Regione 9 milioni

La Regione finanzia 185 aziende agricole con 110 milioni. Tra queste sono 22 quelle pavesi, che otterranno oltre 9 milioni, e 12 le Lodigiane destinatarie di 9 milioni e 745mila euro. Lo ha comunicato l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi in seguito all’esito dell’istruttoria della misura destinata agli investimenti produttivi per il rilancio e la modernizzazione del comparto primario. "Sosteniamo concretamente – dice Beduschi – le imprese che investono rendendo più moderne e sostenibili le strutture". La misura, tra le più rilevanti nell’ambito dello sviluppo rurale, punta a rafforzare la competitività delle aziende agricole con contributi a fondo perduto per interventi che vanno dalla realizzazione o ristrutturazione di fabbricati produttivi agli impianti per l’efficienza energetica fino all’acquisto di attrezzature e tecnologie.