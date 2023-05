Agli arresti domiciliari coltivava marijuana Ora andrà in carcere

Deve scontare un anno di carcere e i carabinieri glielo hanno comunicato lunedì, dove è ai domiciliari. Un 38enne italiano sta scontando la condanna per reati del gennaio 2019. Allora l’uomo era stato sorpreso dai carabinieri con una piantagione di marijuana in casa: aveva messo a dimora 650 piante di canapa e per evitare una bolletta della luce esorbitante si era attaccato alla corrente elettrica abusivamente. Portato davanti al giudice, era stato condannato e la sentenza era diventata definitiva l’anno successivo, dopo l’appello. Il 38enne aveva ottenuto di trascorrere la condanna ai domiciliari, concessione revocata perché l’uomo non ha più un posto dove stare.

P.G.R.