Addetti del PalaRavizza in stato d’agitazione

Sono in stato d’agitazione i lavoratori del PalaRavizza e del Campo Coni. Lo ha proclamato il responsabile delle amministrazioni locali della Uil, Maurizio Poggi, per puntare l’attenzione sui problemi che i dipendenti stanno vivendo: "Le giornate di riposo vengono poste per lo più nelle giornate festive per massimizzare le presenze, visto il numero insufficiente di operatori. Quando le strutture non sono operative, in alcune domeniche o festività infrasettimanali, il personale viene considerato in ferie partendo dall’errato presupposto che i turnisti, quali sono gli operai che prestano servizio, devono giustificare l’assenza, mentre questo non accade per gli altri dipendenti del Comune che lavorano su turni. E il servizio che svolgono non può essere considerato pubblico essenziale. Inoltre i cambi turno sono frequenti, proprio a causa del numero insufficiente degli addetti, che hanno difficoltà nel programmare la propria vita privata e non godono dell’istituto contrattuale della reperibilità".

M.M.