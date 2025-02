Sfreccia a 214 chilometri orari sull’ex Statale dei Giovi: fotografato dall’autovelox

Vellezzo Bellini (Pavia), 24 febbraio 2024 - Un'auto immortalata dall'autovelox mentre sfrecciava a 214 chilometri orari, sull'ex Statale 35 'dei Giovi' con limite a 90, e un'altra intercettata dalle telecamere perché non coperta da assicurazione, con successiva fuga, inseguimento e denuncia penale per l'automobilista.

Due diversi episodi, per i quali l'ausilio degli 'occhi elettronici' ha contribuito all'attività della polizia locale di Vellezzo Bellini, resa nota con comunicato stampa diramato oggi, lunedì 24 febbraio. L'intervento che ha portato alla denuncia, in stato di libertà, per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è scatto per il sistema di alert collegato alla videosorveglianza, che alla frazione Origioso ha rilevato il transito di un veicolo privo di copertura assicurativa.

"Di lì a poco il veicolo è stato intercettato - spiega la polizia locale di Vellezzo Bellini - ed al conducente è stato intimato l'alt, ma alla vista della paletta e dell'autovettura di servizio il cittadino italiano, 65enne residente a San Genesio, si è dato alla fuga ponendo in essere una serie di manovre pericolose al fine di eludere il controllo di polizia. Il tentativo di fuga maldestro è terminato dopo pochi chilometri ed il soggetto oltre ad aver posto in essere le gravi condotte di rilevanza penale sopra indicate si è rifiutato di fornire le proprie generalità" ed è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi invece il rilevatore automatico della velocità posizionato sul rettilineo dopo la rotatoria di Giussago verso Casarile, sul lato della ex Statale 35 in territorio di Vellezzo Bellini, con limite a 90 chilometri orari, "ha consentito di immortalare - spiega sempre la polizia locale - un veicolo che percorreva detto tratto di strada alla velocità di 214 km/h con l'irrogazione di pesanti sanzioni amministrative".