Vigili armati di telelaser. I “piloti“ di città multati a un chilometro di distanza

Gli automobilisti con il piede pesante faranno a cambiare le loro abitudini: in città sono iniziati i controlli dei limiti di velocità con il telelaser sulle strade a grande scorrimento. L’apparecchio, di ultima generazione, è in grado di rilevare la velocità di un veicolo a oltre un chilometro di distanza e di effettuare filmati a 400 metri dalla postazione di controllo. Per la polizia locale questi sono dati che fanno la differenza: la città, infatti, è caratterizzata anche dalla presenza di strade quasi rettilinee lunghe alcuni chilometri. Sono quelle in cui gli automobilisti sfrecciano di più, senza curarsi troppo della presenza di luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, anche dall’utenza debole: tra questi l’ex ospedale Borella, ora sede dell’ospedale di comunità e della casa di comunità, così come l’area Laghetto.

Non a caso i primi controlli con la nuova strumentazione sono stati effettuati in via Viganò e via Prealpi, classificate come strade urbane di scorrimento, e in via Dell’Artigianato. Un’occasione per testare la strumentazione, formare direttamente sul campo gli operatori e, inevitabilmente, anche per contestare in diverse occasioni il superamento dei limiti di velocità. La città di Giussano è particolarmente sensibile al discorso della sicurezza stradale. Di recente ha partecipato al progetto Smart promosso dalla Regione Lombardia per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non solo: storicamente Giussano è sempre stata impegnata nel controllo dei limiti anche sulla Valassina, quando altri Comuni invece risultavano molto più permissivi o concentravano la loro attenzione soltanto nel centro abitato. Dal Comune si preoccupano di avvertire gli automobilisti, non solo sull’introduzione della nuova tecnologia per prevenire gli incidenti stradali, ma anche sulle regole: come previsto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Interno, l’utilizzo del telelaser rispetta le attuali normative previste per le postazioni fisse e mobili per il rilevamento della velocità, ma non è necessaria la contestazione immediata della violazione. La multa, insomma, arriva direttamente a casa.