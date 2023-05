Voghera, al via il Festival nazionale di fotografia: ‘Terra chiama terra’

Voghera, 24 maggio 2023 - Tredici progetti fotografici d’autore per far riflettere e discutere sulla bellezza, la fragilità e le risorse del pianeta Terra, che sembra abbia nell’uomo il suo principale antagonista. Al castello visconteo di Voghera da sabato 27 (inaugurazione alle 10,30) all’11 giugno (sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; da mercoledì a venerdì su appuntamento. Apertura straordinaria venerdì 2 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19; ingresso libero) per la quarta edizione del Festival nazionale di fotografia saranno esposte oltre 200 opere fotografiche più 250 in video proiezione che coinvolgono grandi autori della fotografia italiana e internazionale.

Durante tutto il festival si potrà inoltre visitare la prima “Camera Obscura” permanente in Italia, oltre a partecipare al fitto programma di eventi collaterali con talk, esposizioni, presentazione di libri, visite guidate ed eventi che coinvolgeranno i visitatori e l’intera città. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, si svolgerà sotto la direzione artistica di Loredana De Pace, giornalista e curatrice da vent’anni attiva nel mondo della fotografia, e avrà come titolo “Terra chiama terra. Bellezza, fragilità e risorse del Pianeta” ponendo l’accento sui cambiamenti climatici attraverso l’occhio attento di fotografi italiani e stranieri.

In programma sette principali progetti fotografici riconosciuti internazionalmente e che intendono valorizzare la bellezza, la biodiversità, la fragilità e le risorse della Terra di autori quali Michael Kenna, elsa lamartina©, Filippo Ferraro, Marcello Vigoni, Marco Urso, Valentina Tamborra e Beppe Bolchi: fotografi contemporanei che interpretano il delicato tema sullo stato di salute del pianeta Terra attraverso precise scelte narrative, linguistiche, stilistiche e tecniche. Inoltre, saranno presenti quattro esposizioni con fotografie provenienti da: Oasis Photo Contest, World Water Day Photo Contest, FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e ANBI Lombardia, quest’ultima con le immagini di Gabriele Basilico e Mimmo Jodice.

Gli ultimi due progetti fotografici sono legati ad altrettante importanti partnership culturali che sottolineano inoltre l’autorevolezza crescente di Voghera Fotografia: con il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move che presenta la mostra “Diving Maldives” di Giulia Piermartiri e Edoardo Delille, con Colorno Photo Life che presenta il progetto “Mondi Umani” di Gigi Montali. Partner di Voghera Fotografia 2023 anche Milano Sunday Photo, la kermesse cittadina che abbraccia la fotografia in tutti i suoi aspetti e che per la prima volta esce dai confini di Milano. L’evento si svolgerà domenica 28 maggio al castello visconteo di Voghera dalle 10 alle 19.