A San Martino Siccomario torna il Villaggio delle uova. Con una novità: la pista di pattinaggio

Inaugurazione sui pattini per la quarta edizione del Villaggio delle Uova Pura Vida Farm, il parco di oltre 35mila metri quadrati alle porte di Pavia, a San Martino Siccomario che accoglie adulti, bambini e i propri animali domestici.

Appuntamento sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 10,30 alle 18,30 con Sweet Skating, il tema scelto per celebrare il primo dei sette week-end. Il Villaggio delle Uova, nasce da una tradizione americana che precede la Pasqua valorizzando l’uova come simbolo della nascita, come alimento e come tradizionale uovo pasquale. In programma le attrazioni, l’Isola dei Marshmallows, trattorini a pedali, trattorini elettrici, i pedalò per navigare la Lanca, gli animali della fattoria passando per i bumper boat, canotti elettrici per giocare all’autoscontro sull’acqua, laboratori creativi, il parco gonfiabili dove saltare e giocare anche se fuori piove; il labirinto; il toro meccanico, il Corn hole e i giochi medievali. Il villaggo offre anche una varietà di punti per degustare piatti tipici e street food, al ristorante La Lanca con piatti tipici della tradizione e pizze e i quattro food corner (il Chiringuito, Atene, Venezia e Lisbona) dislocati nell’ampio parco. Prevista un’area pic-nic.

Tra le novità dell’edizione 2025, la pista di pattinaggio sul ghiaccio realizzata con materiali e tecniche eco-sostenibili oltre ad essere dotata di una tecnologia all’avanguardia. Non mancheranno le uova decorate e soprattutto la caccia alle uova ispirata alla mitica Easter Egg Hunt, tradizione che ha origine in tempi molto lontani quando i riti pagani seguivano il susseguirsi delle stagioni e la primavera veniva celebrata con rituali propiziatori per ingraziarsi la dea Eostre-Easter.