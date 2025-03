Pavia città dei cammini, nel secondo itinerario si va alla scoperta la Via Francigena del Lucomagno

Pavia, 1 marzo 2025 - Proseguono le camminate inserite nell’iniziativa "Pavia città dei cammini", che ha preso il via ufficialmente la prima domenica di febbraio. Pavia è crocevia d’Europa per le vie e i cammini culturali e religiosi. Rappresenta un luogo d’incontro e di scoperta di cultura lungo percorsi culturali.

L'iniziativa punta a valorizzare i numerosi percorsi che attraversano il territorio comunale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'occasione unica per esplorare il patrimonio storico e il paesaggistico locale. Domani le camminate che si svolgono con cadenza seguiranno gli itinerari della Via Francisca del Lucomagno. Il ritrovo è previsto alle 9,30 a San Pietro in ciel d'oro e l’arrivo a San Lanfranco intorno alle 12 dopo aver percorso circa 5 chilometri. L’itinerario partirà dalla basilica di San Pietro in ciel d’oro per toccare l’ex chiesa di San Zeno, palazzo Broletto, i resti dell’antico ponte coperto, parco lungoticino Visconti il lungoticino e la chiesa di San Lanfranci