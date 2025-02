Quante fake sull'uomo ragno: inedito tour a Pavia sui luoghi degli 883

Pavia, 1 febbraio 2025 – Pavia ha una storia millenaria, ma c’è anche una storia più recente che, dopo la messa in onda della mini serie tv ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ è diventata patrimonio di tutti.

Proprio sui luoghi, o presunti tali, che hanno permesso la nascita degli 883, uno dei gruppi più famosi degli anni ’90, il cui nome richiama la celebre Harley Davidson saranno condotti domani i visitatori. ‘Oltre Confine’ propone un tour originale: ‘Quante fake sull’uomo ragno’. Alle 15, dalla statua della lavandaia nei pressi del ponte coperto, partirà una passeggiata tra ponti, scuole, strade, locali e “106 farmacie”.

Sarà un insolito fake tour alla scoperta dei luoghi raccontati nella serie televisiva e cantati nei brani più noti del gruppo. Un percorso per tutti i fan e gli appassionati che abbiano voglia e siano curiosi di ripercorrere la storia e l’inusuale geografia delle canzoni scritte da Max e Mauro, nel nostalgico ricordo della Pavia degli anni 90.

La passeggiata è adatta a tutti e nel costo del coupon (20 euro per gli adulti e 10 per i ragazzi fino a 18 anni) è compresa la visita di due ore per il centro storico con guida abilitata della provincia di Pavia e sistema di radio guide e auricolari usa e getta.