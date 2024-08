La rivincita dei musei lombardi: in un anno quasi dieci milioni di visitatori

Milano, 15 agosto 2024 – Un anno al museo in Lombardia. Quasi 10 milioni di visitatori hanno varcato le porte dei musei regionali lombardi, poco meno di 12 milioni se si conteggiano anche gli ingressi nei musei statali. Nel 2023 i visitatori dei 201 musei riconosciuti in Lombardia sono stati 9.729.099, il 46% in più rispetto al 2022. L’impennata di ingressi ai musei si registra in tutti i territori, ma soprattutto in provincia di Bergamo e di Brescia, capitali della Cultura 2023, dove i visitatori sono stati 57,5% e il 63%. Altri 2 milioni di visitatori sono poi passati per la Pinacoteca di Brera, il Complesso museale di Palazzo Ducale di Mantova e gli altri poli statali. La Madonnina resta sempre la più amata: sono 765mila le perone che hanno visitato il Museo del Duomo di Milano e sono saliti sul tetto della cattedrale. Medaglia d’argento per il Museo delle Culture nell’ex Ansaldo, con circa 660mila presenze, e di bronzo, con 600mila visitatori, alla Triennale. Milano, con in tutto otto dei diecimusei riconosciuti più visitati e 4 milioni di visitatori che sono il 43,1% di tutti gli ingressi complessivamente registrati a livello regionale, si conferma quindi capitale della bellezza, dell’arte, della cultura, della storia e dell’innovazione.

Brescia e il Garda la fanno da padrone

Per uscire dalla metropoli, occorre scendere fino alla settima piazza nella classifica dei musei regionali più gettonati e arrivare fino ai Civici musei di Arte e Storia di Brescia, ex capitale italiana della Cultura appunto insieme a Bergamo, dove sono stati staccati oltre 415mila biglietti. Sempre nel Bresciano anche l’altro unico museo non milanese in top ten: è il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, in nona piazza, con 290mila visitatori. Milano resta la capitale dei musei anche per numero di musei: tra centro e hinterland, ne ospita ben 44. In provincia di Brescia sono 30, 26 in quella di Bergamo, 22 di Varese, 19 di Mantova, 16 di Cremona, 12 di Pavia, 11 invece a Como, 9 in provincia di Lecco, 6 di Sondrio, 5 di Monza e Brianza e uno soltanto a Lodi. I numeri dei visitatori non solo hanno pareggiato, ma hanno anche superato quelli precedenti al complesso periodo di lockdown dovuto alla pandemia di Covid19: rispetto al 2019 l’incremento dei visitatori ai musei è stato del 25%.

“La cultura sta diventando sempre più centrale nelle nostre politiche – è il commento dell’assessore regionale alla partita, Francesca Caruso –. In Lombardia si genera il più alto valore aggiunto in ambito culturale e ricreativo con 26,4 miliardi di euro, pari al 27,6% della ricchezza prodotta”. Non è però solamente una questione di Pil, ma molto di più: “La cultura è il più grosso antidoto al disagio sociale e al disagio giovanile”.