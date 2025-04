Monza, parcheggi a strisce blu anche in zona villa Reale: la rivoluzione continua

Monza, 1 aprile 2025 – Nuove strisce blu a Monza. Da ieri anche la zona dei Boschetti Reali è interamente con parcheggi a pagamento. Circa 150 nuovi posti a tariffazione che si aggiungono ai 700 già attivi nel centro e ai complessivi 3.060 considerando anche i parcheggi in struttura.

L’attivazione di una porzione della Zona a particolare rilevanza urbanistica Villa Reale (Zpru 5) ha fatto sì che diventassero blu anche le strisce bianche superstiti di via Petrarca, via Boccaccio e viale Regina Margherita, con un’importante novità però rispetto a prima.

La novità

Per la prima volta è possibile fare abbonamenti mensili (e annuali) per parcheggi su strada. Si possono acquistare permessi di parcheggio a tariffa agevolata, validi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, con un costo mensile di 40 euro per i residenti e 50 euro per i non residenti.

Finora ne risultano attivati 32 di non residenti e 5 di residenti di Monza (ma non della Zpru in questione). Per chi risiede nella Zpru Villa Reale si può già richiedere il pass agevolato al costo di soli 25 euro l’anno. La tariffa oraria è invece di 1,20 euro all’ora per le prime tre ore dalle 8 alle 20, e di 2,20 euro all’ora per le ore successive. Dalle 20 alle 24 è applicata una tariffa unica di 2,20 euro, mentre il forfait massimo giornaliero è di 11 euro.

Tariffe e agevolazioni

I residenti a Monza possono fruire di 59 minuti di sosta gratuita al giorno utilizzando l’app di Monza Mobilità, e sono previste alcune esenzioni totali dal pagamento, come ad esempio per i veicoli appartenenti a persone con disabilità (muniti di contrassegno valido).

Con le nuove strisce blu sono state ridotte le tariffe del grande parcheggio di 1.200 posti di Porta Monza, all’ingresso di viale Cavriga, per farne un nodo di scambio intermodale: 15 euro mensili per i residenti monzesi e 20 euro per i non residenti.

L’assessore

“Stiamo riscontrando, con l’attivazione della nuova Zpru, significative risposte in relazione alla richiesta di utilizzo di questo parcheggio in struttura – commenta l’assessora Zappalà – soprattutto da parte di tante lavoratrici e lavoratori. Il parcheggio di Porta Monza è anche collegato con il centro grazie alle corse della linea autobus Z221 Carate-Monza, e ai mezzi di mobilità dolce in sharing”.

La rivoluzione dei parcheggi prevista dalla giunta per “aumentare la rotazione di chi occupa gli stalli e ridurre il traffico veicolare”, non si ferma qui. La delibera andata in approvazione con il Bilancio previsionale di quest’anno, prevede che già nel 2025 potrebbe essere introdotta la tariffazione in zona ospedale Vecchio, tra le vie Solferino, Prina e Volta, con tariffe analoghe alla Zpru Villa Reale. Idem per la futura Zpru 6 di San Gerardo e Borgo Bergamo, dove però le tariffe serali (20-24) saliranno, rimanendo a scansione oraria.