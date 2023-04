Vis Nova e Ardor anticipano il turno

L’Eccellenza è ferma, ma alcuni club ne hanno approfittato per anticipare i match in programma domenica 23 aprile, in modo, chiaramente, di avere a disposizione l’intero ponte lungo del 25. Serviva l’accordo di entrambi e non tutti l’hanno trovato. Tra le brianzole lo hanno fatto in due, Vis Nova e Ardor Lazzate rispettivamente impegnate sul campo della capolista Vogherese e del Verbano. E chissà se la squadra di Giussano ha fatto un affare oppure no ad accettare l’anticipo della 30esima giornata contro una squadra fortissima e gasatissima dalla vittoria nel derby, che il 23 aprile avrebbe potuto già essere matematicamente in serie D (e quindi con la pancia piena). Ma tant’è, oggi si gioca davanti a uno stadio con tanti tifosi pronti a trainare i rossoneri privi di Riceputi, il match-winner contro il Pavia. Anche Mastrolonardo deve fare a meno in difesa di Bartoli appiedato due turni dal Giudice Sportivo oltre all’indisponibile Caggia. Con 39 punti le Lucertole sono attualmente sopra la soglia playout. Calcio d’inizio alle 15.30.

Mezz’ora più tardi sarà il turno dell’Ardor Lazzate contro il Verbano con mister Stincone che recupera dal primo minuto a centrocampo Corioni. Nel girone B di Promozione la Casati Arcore sfida il traffico di Pasquetta per recarsi in Valtellina sul campo della capolista Nuova Sondrio. Biancoverdi a caccia dei punti playoff. Lunedì il calcio d’inizio è fissato alle 15.30.

Ro.San.