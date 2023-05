Una Base acciaccata si gioca tutto ai playoff Si comincia da Vittuone senza Gjonaj

Se è vero che a disposizione ci sono cinque posti per l’Eccellenza, quella di oggi pomeriggio a Vittuone (calcio d’inizio alle 17, si gioca sul sintetico) è già una mezza finale per la Base che dopo aver fatto fuori il Meda si gioca tutto in questi playoff nel gironcino a tre completato dal Tribiano. Nell’altro triangolare sono impegnate Casazza, Castellana e Calolziocorte con le prime due già in campo quest’oggi. L’undici sevesino arriva a questo penultimo atto di una stagione tanto lunga quanto esaltante un po’ acciaccato. Il derby giocato sotto la pioggia e su un campo pesante sette giorni fa al “Città di Meda” ha lasciato qualche tossina nei muscoli e nelle ossa degli elementi a disposizione di mister Marco Varaldi. Non ci saranno il centrocampista nonché capitano Amadio Gjonaj per un problema di carattere fisico, con lui seguirà la partita dalla tribuna l’altro centrocampista classe 2001 Erik Siviero. Ma le assenze non potrebbero finire qui, più di un giocatore sarà valutato dallo staff tecnico e sanitario durante il riscaldamento oggi a Vittuone. Non si escludono sorprese dell’ultimissima ora. Per quanto riguarda gli avversari, il Vittuone ha chiuso al secondo posto il girone F a sei punti dal Casteggio e si è aggiudicato i playoff pareggiando 1-1 la finale con il Vighignolo la settimana scorsa.

Ro.San.