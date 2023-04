Trofeo JIT, la Brianza contro il resto del mondo

di Roberto Sanvito

Scatta questa sera la 29esima edizione del torneo internazionale di Lissone JIT2023 - 9° Trofeo Galvi. La prima palla a due verrà alzata al nuovo Palazzetto dello Sport di Lissone alle 19.30 e vedrà protagonisti i favoriti di Team Ohio contro i padroni di casa della Galvi Lissone (nella foto), a seguire (21.30) lo United Toronto sfiderà la seconda brianzola del lotto, la Rimadesio. Insomma, sarà una prima serata all’insegna dell’America contro Brianza, antipasto di quattro giornate di ottima pallacanestro giovanile che vedrà protagoniste dodici squadre divise in quattro gironi da tre: Team Ohio, Toronto United e KK Rijeka, il ritorno di USK Praga, Bayern Monaco e MENA Dubai, le novità assolute KK Borac e Pallacanestro Forlì, i padroni di casa della Galvi e le altre italiane College Borgomanero, Aurora Desio e UEB Cividale.

Il JIT si disputerà su tre campi, a partire dal parquet principale del nuovo Palazzetto che ospiterà la maggior parte delle 28 partite in calendario, a partire, appunto, da quella inaugurale di stasera tra Team Ohio e Galvi Lissone. Le restanti gare si giocheranno al Palazzetto Ripamonti in via Tarra (Lissone Santa Margherita) e per due occasioni al PalaFarè. Sarà lo storico parquet di Via Caravaggio il campo principale del XIV Torneo Internazionale Minibasket Città di Lissone – 3° Trofeo Cocoon (KIT2023), mentre le restanti partite in calendario saranno ospitate rispettivamente dal Palazzetto Ripamonti e nelle palestre di via Carroccio a Seregno e via San Pietro a Desio.