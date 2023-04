Monza la beffa arriva a tempo scaduto: l’Udinese pareggia 2-2 con un rigore di Beto

Udine, 8 aprile 2023 - Un rigore di Beto a tempo scaduto permette all'Udinese di salvare la pelle nella sfida casalinga contro il Monza, a un passo dalla decima vittoria in campionato ma costretto a tornare a casa con un solo punto. Alla Dacia Arena finisce 2-2: ai biancorossi non bastano le reti di Colpani e Rovella dopo l'iniziale vantaggio di Lovric. La squadra di Sottil sale così a 39 punti in classifica, tenendo a quattro lunghezze di distanza proprio gli uomini di Palladino, al quarto turno di fila senza successi.

La cronaca

A rompere l'equilibrio, dopo un primo quarto d'ora di gara equilibrato, ci pensano i padroni di casa con Lovric, imbeccato in verticale da Walace e bravo a battere Di Gregorio a tu per tu per l'1-0. I friulani prendono coraggio e provano ad alzare ulteriormente il proprio baricentro, sfiorando anche il raddoppio una decina di minuti piu' tardi ancora con Lovric, che tenta un tiro a giro da fuori area trovando stavolta la parata del portiere.

I brianzoli fanno fatica a reagire e costruire occasioni interessanti, ma ad inizio ripresa è tutta un'altra storia: la squadra di Palladino torna in campo con un altro piglio e nel giro di una decina di minuti ribalta completamente il risultato, pareggiando prima con Colpani e poi passando avanti con la prima rete in Serie A di Rovella. Il centrocampista in prestito dalla Juve avrebbe anche la chance per la doppietta al 75', ma sbaglia un colpo di testa apparentemente facile sul cross dalla destra di Ciurria. Nel finale sembra ci sia poco da fare per l'Udinese, ma un'ingenuità di Petagna procura un calcio di rigore ai bianconeri (contatto falloso con Nestorovski): Beto dal dischetto non sbaglia, fa 1-1 e regala un punto ai suoi.

Palladino

"A fine partita io e Galliani eravamo molto arrabbiati: secondo noi i due episodi chiave non sono stati interpretati con il medesimo criterio di giudizio". Lo ha affermato il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in conferenza stampa a Udine. "Siamo dispiaciuti perché volevamo regalare la vittoria al nostro presidente - ha aggiunto - ma siamo persuasi di aver interpretato il suo spirito. Esattamente come lui, abbiamo lottato come leoni fino al 90' e solo quel rigore ci ha tolto la soddisfazione dei tre punti".

Il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5.5, Bijol 6, Perez 5.5 (38' Thauvin sv), Ehizibue 5.5 (23' st Ebosele 6), Samardzic 6 (23' st Pafundi 6), Walace 6.5, Lovric 7 (35' st Arslan sv), Udogie 5, Beto 7, Success 5 (38' st Nestorovski 6). In panchina: Padelli, Piana, Guessand, Zeegelaar, Abankwah, Masina, Buta. Allenatore: Sottil 6.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Antov 5.5 (15' st Caldirola 6), Mari 5.5, Izzo 6.5, Ciurria 6, Pessina 6, Rovella 7 (35' st Barberis sv), Carlos Augusto 7, Colpani 7 (22' st Birindelli 6), Sensi 6.5 (16' st Petagna 5), Valoti 6 (35' st Pepin sv). In panchina: Cragno, Sorrentino, Marlon, Carboni, D'Alessandro, Donati, Vignato, Maric, Gytkjaer. Allenatore: Palladino 6.5.

ARBITRO: Massimi di Termoli 6.

RETI: 18' pt Lovric, 3' st Colpani, 11' st Rovella, 47' st Beto (rig.).

NOTE: Giornata serena, campo in ottime condizioni. Ammoniti: Izzo, Antov, Perez, Petagna. Angoli: 4-2. Recupero: 1'; 6'+3.