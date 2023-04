Seregno-Sona ad alta tensione: lotta nei bassifondi della classifica

Il pareggio oggi (ore 15) al Ferruccio non serve a nessuno. Seregno e Sona è una partita ad altissima tensione (sportiva ed agonistica) tra due squadre in lotta nei bassifondi della classifica. Il Seregno (con 34 punti, gli stessi di Real Calepina e Villa Valle) per evitare i playout, i veronesi per evitare la retrocessione diretta. Penultimi e a quota 22, per loro la gara del Ferruccio è praticamente un’ultimissima spiaggia considerando che appena sopra il Città di Varese si è rimesso improvvisamente a fare punti e oggi sarà di scena a Caronno contro il fanalino di coda Caronnese già ampiamente spacciato (e battuto proprio dal Sona prima di Pasqua). Intanto da Seregnello arrivano notizie di una settimana non del tutto tranquilla, anche se la squadra appare concentrata al 100% sulla partita. Mister Di Gioia dovrà fare a meno in difesa dello squalificato Magli, espulso a Venegono. Lo sostituirà Konate che rientra dopo aver osservato il turno di stop per il rosso a Milano contro l’Alcione. Non sarà della gara nemmeno il centrocampista Iurato.

"Aspettiamoci una partita molto difficile contro un’avversaria che non ha nulla da perdere e che, nonostante una situazione disperata, giustamente crede ancora nell’impresa salvezza. Mi aspetto un Sona che baderà poco a difendersi, verrà qui in Brianza per ottenere l’intera posta in palio. Per quanto ci riguarda credo ciecamente nei miei ragazzi, sanno dell’importanza del match e dei tre punti e faranno il massimo per ottenerli", dice il Dg Colombo. Arbitra Mascolo di Castellamare di Stabia.

Ro.San.