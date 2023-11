"RENATE vince su VIRTUS VERONA: Procaccio e Zarpellon decidono" Renate e Virtus Verona si affrontano in una partita che termina 1-0 per i padroni di casa. Il gol decisivo arriva al 53' con Procaccio su rigore. Nel secondo tempo Zarpellon prova a pareggiare, ma non ci riesce. Alla fine vittoria per Renate.