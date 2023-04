Quattro pari in Eccellenza Le brianzole si accontentano Rischia ancora il Muggiò

Festival del pareggio per le brianzole. Quattro su quattro nei due gironi con nessuna formazione in lotta per i playoff e in grado di raggiungerli. Nel girone A terzo di fila per l’Ardor Lazzate che si prende un punto nella sfida interna con la Pontelambrese; gialloblù salvi al 99%. Nell’1-1 a segno Corioni. Lo stesso dicasi per il Muggiò che impatta 1-1 in casa contro la Calvairate; il gol di Ronchi permette alla squadra di Natobuono di salire a 42. Chi deve ancora sudarsela (la salvezza) è la Vis Nova che con 40 punti (e la gara in più) deve impegnarsi fino all’ultimo. Nel 2-2 con la Vergiatese marcano Redaelli e Catta. Ininfluente, nel girone B, l’1-1 della Leon con la Pradalunghese.