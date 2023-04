Posto d’onore per Federico Brafa

Si chiude un’altra settimana ricca di buoni risultati per i giovani ciclisti brianzoli. A cominciare dal secondo posto di Federico Rosario Brafa nella gara nazionale di mountain bike svoltasi a Nalles nelle vicinanze di Bolzano. Il corridore dell’Us Biassono è stato battuto soltanto da Mattia Agostinacchio. In casa Biassono si applaude anche la terza posizione di Davide Gileno, quindicenne di Brugherio, tra gli allievi di Camignone (Bs). Sul podio è salito pure Cesare Castellani (GS Cicli Fiorin) che a Castelletto Sopra Ticino, nel Novarese, ha finito per occupare il terzo gradino. Nella Novara-Suno per la categoria juniores terzo posto per Matteo Fiorin alle spalle del vincitore Juan David Sierra e di Luca Giaimi. Quanto a Fiorin, il brianzolo è stato convocato dalla Nazionale per la Parigi-Roubaix in programma a Pasqua. Infine, ancora una bella prova della agratese Carlotta Ronchi (Valcar Travel & Service), terza tra le esordienti sul traguardo modenese di San Marino di Carpi.

Dan.Vig.