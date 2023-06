Milani padrone della pista all’Omnium di San Francesco

Lorenzo Milani è il reuccio della pista torinese di San Francesco al Campo. Il ragazzino del gruppo sportivo Cicli Fiorin vince alla grande l’Omnium riservato agli Esordienti valido per le qualificazioni Area Nord dell’inedito Trofeo delle Regioni per rappresentative regionali. Al termine delle tre prove in programma, Milani si è assicurato la prima posizione con 91 punti. Quarto posto per l’altro atleta di casa Fiorin, Cesare Castellani mentre Manuel Rocci chiude in dodicesima posizione. Per Milani si tratta anche della prima affermazione in stagione: in attesa che il giovane di Vertemate con Minoprio si sblocchi anche nelle competizioni su strada. La coppia Castellani-Milani si è inoltre messa in luce nella Madison ottenendo il secondo posto.

Per quanto riguarda il femminile, quinta Chantal Cuaz nella velocità a squadre allieve e settima Melanie Bosonin nell’Omnium donne esordienti dove Aurora Colombo è giunta quattordicesima.

Dan.Vig.