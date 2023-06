Matteo in maglia lombarda Missione Coppa Italia

di Danilo Viganò

Cresce e convince il giovane Matteo Villa. Il brianzolo di Meda, classe 2008 della società Triangolo Lariano gestita dai suoi genitori, è stato convocato dalla rappresentativa della Lombardia per disputare la Coppa Italia Giovanile di Mountain Bike in programma il 10 e 11 giugno a Gorizia. Villa correrà la prova degli allievi di primo anno al fianco dei compagni Michele Falciani, della KTM Alchemist e di Massimo Savoldini (Velò Montirone). Al via ci saranno anche le allieve Elisa Bianchi e Sofia Bianchini, e gli esordienti Mattia Acanfora, Mariachiara Signorelli, Davide Grigi, Daniele Magni e Mattia Cavallari. Villa si è guadagnato con belle prestazioni la fiducia del tecnico regionale Mauro Maffeis che ha concesso al brianzolo l’opportunità di mettersi in luce in una prova di livello nazionale . Da parte sua Villa ha già dimostrato di possedere ampi margini di miglioramento nelle gare del fuori strada, dove alterna l’attività del ciclocross a quella del mountain bike. In questa stagione ha avuto modo di sfiorare più volte il successo ottenendo il secondo posto sia nel Campionato Lombardo Eliminator (nuova specialità di MTB) di Robbiate che al traguardo di Cuasso al Monte in provincia di Varese. È inoltre risultato terzo a Concesio nel campionato regionale di Cross Country. Per il giovane si tratta della seconda esperienza in Coppa Italia dopo la nona posizione conquistata recentemente a Front, in provincia di Torino.