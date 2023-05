Lissone a Capo d’Orlando per chiudere i giochi

Brianza Casa Basket fa il suo dovere, non si distrae e dopo le prime due gare casalinghe di Bernareggio conduce 2-0 la serie di play-in con vista sulla B Nazionale. Ora la serie si sposta a Capo d’Orlando dove la Infodrive sarà costretta a vincere sia gara-3 di giovedì sia gara-4 di sabato per restare in corsa e tornare la prossima settimana in Brianza. Ma la Lissone Interni ha dalla sua la consapevolezza di essere nel suo miglior momento di forma anche al cospetto di una squadra attrezzata.

Così Nazareno Lombardi ha commentato gara-2 vinta dai suoi lunedì sera 82-72: "I ragazzi hanno offerto una prestazione solida e seria. Sapevamo non sarebbe stata una partita facile. Non ce ne sono in questi spareggi. Abbiamo lottato e abbiamo avuto la capacità di giocare sopra le difficoltà e gli errori che proveremo a rimediare – l’analisi del coach –. Tatticamente gara-2 è stata molto diversa dalla prima e sicuramente la prossima cambierà ancora. Noi dobbiamo fare perno sul nostro sistema offensivo e difensivo, sistemare le cose che non sono andate bene e spingere su quelle che hanno funzionato. Andare in trasferta su un campo così prestigioso sarà sicuramente impegnativo. Non ho nessun dubbio che i ragazzi si prepareranno al meglio".

Ro.San.