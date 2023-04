Le panterine in finale: Primavera 2 nel mirino

Mentre la prima squadra tentenna e si giocherà negli ultimi 180 minuti (domenica a Meda c’è la Virtus Verona poi trasferta con l’Arzignano) l’accesso ai playoff, la Primavera 3 di Gianluca Savoldi (nella foto Peruzzetto) incanta. Vincendo il suo campionato e qualificandosi direttamente alla finalissima che darà l’accesso al campionato di Primavera 2. Le panterine, dopo una lunghissima battaglia dalla prima all’ultima giornata hanno vinto il loro girone con 47 punti, uno in più del Sudtirol, terzo il Modena, quarte a pari merito ma staccatissime Pro Vercelli e Piacenza. Decisive le ultime due giornate, con la vittoria a Lecco che ha sancito il sorpasso sui bolzanini e poi il netto 3-0 dello scorso week-end col Piacenza che ha fatto scattare la festa. Ma non finisce qui. Grazie a questo storico piazzamento la squadra allenata da Savoldi salterà sia il primo sia il secondo turno di playoff, osserverà un lungo periodo di riposo e tornerà in campo, come detto, solo per la finale con gara di andata il 13 maggio in trasferta e ritorno sette giorni più tardi al “Mario Riboldi“ di Renate.

Ro.San.