Le giovanissime Chantal Cuaz e Isabel Di Sciuva piazzano a Pasqua una doppietta targata Fiorin

Nel Circuito Pasqualando, svoltosi a Ponte a Egola nel Pisano, dominano le giovani atlete del Gruppo Sprtivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Festa grande per il team brianzolo nel giorno di Pasqua grazie alle impennate vincenti di Chantal Cuaz e Isabel Di Sciuva (foto). La prima ha centrato il bersaglio con le allieve, la seconda con le esordienti di primo anno.

E poteva starci anche la tripletta se Greta Bordin, seconda, non si fosse arresa alla bresciana Anna Bonassi tra le esordienti di secondo anno. Una giornata dunque da incorniciare per le ragazzine di Daniele Fiorin che in Toscana fanno valere il proprio talento mettendo a frutto una eccezionale condizione di forma. Cuaz è valdostana e con le insegne del sodalizio sevesino ha colto la sua prima affermazione. Brinda alla prima vittoria anche la giovanissima Di Sciuva, classe 2010 di Figino Serenza. In evidenza le ragazze del Cesano Maderno, con Giulia Lombardi quarta, Angelica Torres sesta e Anita D’Alessandro nona. Mentre in casa Fiorin si conta anche il quinto posto di Aurora Colombo.

Dan.Vig.