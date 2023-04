La Salus Seregno sul gradino più alto con Carolina Testa

Ci sono voluti quasi 10 anni ma finalmente i colori gialloblù della Salus Seregno sono tornati a splendere. Grazie alla passione e all’intraprendenza del neopresidente Marco Moretto, il glorioso sodalizio di Seregno riassapora il gusto del successo con la categoria dei Giovanissimi. L’emozione di salire su gradino pù alto del podio è arrivata per merito di Carolina Testa (seconda da sinistra), classe 2013 di Barlassina, sfrecciata vittoriosa a San Giuseppe di Montecarlo, in provincia di Lucca, nella gara della categoria G4 femminile valida per l’assegnazione del Trofeo Famiglie in Bici-Giornata Azzurra alla quale hanno partecipato 175 atlete.

Dan.Vig.