La Rimadesio deve reggere l’assalto di Capo d’Orlando

di Roberto Sanvito

Per la Infodrive Capo d’Orlando è l’ultimissima spiaggia in chiave quarto posto. Deve recuperare proprio sulla Rimadesio quattro lunghezze, forte della vittoria nel rocambolesco match di andata e da qui alla fine avrà praticamente tutti scontri diretti o quasi (Brianza Casa Basket, Lumezzane e Virtus Padova). Insomma, stasera (ore 20.30) al PalaMoretto i siciliani si giocano le residue speranze di confermare quello che era il loro obiettivo di inizio stagione e cioè di far parte delle “magnifiche quattro” promosse direttamente in B d’Eccellenza e disputare i playoff per la A2.

Pagano caro un inizio di campionato deficitario e una seconda parte di stagione complicatissima lontano dalla Sicilia. Se si prende come “spartiacque” proprio il match di andata contro la Rimadesio, da lì in poi Capo non ha più perso in casa, ma dall’altra parte in trasferta ha vinto una volta sola, a Vicenza, quasi tre mesi fa (era il 22 gennaio). Insomma, imbattibile tra le mura amiche e sciolta come neve al sole se deve viaggiare. Coach Gallazzi & C. si augurano che il trend prosegua anche stasera contro una Rimadesio che nell’ultimo mese di gare ha ricalcato lo stesso cammino dei siciliani con due convincenti vittorie in via San Pietro e due “sanguinose” sconfitte a Crema dopo la pausa della Coppa e poi a Monfalcone prima di Pasqua. "È la dimostrazione che in questa fase della stagione non è facile contro nessuno e da nessuna parte, al netto comunque delle nostre prestazioni in trasferta tutt’altro che buone. Tutte hanno obiettivi da raggiungere, specie chi sta sotto. Considerando poi che, secondo me, dalla quarta alla 12esima il livello generale è molto simile" dice Gallazzi (in alto a destra) che poi presenta i quaranta minuti di stasera. "Ci aspetta un’altra partita molto fisica che si deciderà in base all’intensità che i due quintetti sapranno mettere in campo. La spunterà chi saprà controllare i tabelloni e quindi la lotta a rimbalzo. Dovremo fare attenzione a non mettere in gas i loro giocatori più esperti a partire da Baldassarre, Vecerina o Passera". Capitolo squadra.

Non è stata una settimana lineare per Molteni che ha patito qualche malanno stagionale, ma si è sempre allenato con il resto del gruppo. Acciacchi, di poco conto, per Tornari (in alto a sinistra) colpito duro a Monfalcone. PalaMoretto che va verso il sold-out (biglietti disponibili in casa), diretta sulla piattaforma LNP Pass dalle 20.25.