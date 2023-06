La Namedsport al Gp di Roncolevà, le ragazze di Cesano a caccia del titolo regionale

Sarà una domenica su più fronti per le squadre e i ciclisti brianzoli. Per quanto riguarda la squadra dilettanti della Namdesport Uptivo di Lesmo, reduce dal Trofeo Alcide De Gasperi in Trentino Alto Adige, stamane il team di Paolo Riva disputerà il Gran Premio Roncolevà nel Veronese su un percorso misto dove giocarsi un piazzamento nell’arrivo in volata.

La distanza complessiva è di 134 chilometri, partenza ore 14. In gara i sei corridori reduci dal “De Gasperi” vale a dire Festa, Giancristofaro, Rinaldi, Santamaria, Stucchi e Valsecchi. Al loro fianco Bramati e Sacchetti.

In casa del Velo Club Sovico le attenzioni saranno rivolte alla Novara-Orta classica per la categoria allievi che scatterà stamattina alle 9.30 per terminare, dopo 65 chilometri, intorno alle 11 circa. I Giovanissimi di Sovico, che venerdì scorso hanno gareggiato nel velodromo comunale di Dalmine (Bergamo) nei Campionati Lombardi Primi Sprint, sono attesi nel pomeriggio al via della gara di Almenno San Bartolomeo nella Bergamasca. L’azzurro Matteo Fiorin e il suo tem del Pool Cantù-GB Junior gareggeranno a Treviglio nel secondo Memorial Camillo Bornaghi riservato agli juniores, mentre a Lonate Ceppino, nel Varesotto, le ragazze esordienti e allieve del team Cicli Fiorin e del Cesano Maderno andranno a caccia del titolo regionale della Lombardia su strada.

Dan.Vig.