I granchi terzi alla pausa Promozione all’orizzonte

L’importante è non farsi notare. Ma ormai, a quattro turni dal termine e dopo un campionato sempre nelle primissime posizioni, per il pur cauto Nuoto Club Monza è difficile far finta di niente. Anche perché nel turno precedente i “granchi” hanno battuto per 12 a 10 i “cugini” del Cus Geas Milano. Monza, dunque, si appresta a superare la pausa pasquale in un confortevole terzo posto, grazie a un bottino di 25 punti. La squadra allenata da Stefano Ingegneri davanti ha solo Piacenza (32) e Sturla (28). Bergamo, titolare della quarta piazza, di punti ne ha 22. Ai playoff per la serie A2 sono ammesse le prime quattro. Diventa così impossibile, a questo punto, non fare un pensierino a un’eventuale promozione. Soprattutto se il Ncm contro i Rangers Vicenza, sabato prossimo, dovesse centrare la quarta affermazione consecutiva. "Fondamentale - ammette il capitano Tommaso Montrasio - sarà tenere i piedi per terra".