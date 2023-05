Giussano risparmia forze ed energie per puntare in alto

Ultima giornata di regular season nel campionato di Serie B femminile con i verdetti già scritti prima di scendere in campo: Giussano va ai playoff per il salto di categoria, Robbiano retrocede in Serie C. Per la squadra di Aldo Corno è in programma in questo fine settimana un tour de force. Sul campo neutro di Costamasnaga si affronteranno disputando tre partite in tre giorni le migliori quattro classificate al termine della regular season, ossia Giussano, Canegrate, Albino e Milano Basket Stars. Le prime tre classificate del girone all’italiana passeranno alla fase interzonale e proseguiranno il cammino in questa stagione, mentre l’ultima sarà eliminata dalla corsa alla Serie A2. Per chiudere la fase di 30 partite Foschini e compagne hanno affrontato in trasferta Albino, incassando una sconfitta indolore per 70-52. "Abbiamo giocato per onor di firma – spiega il coach –. Per paura che qualche giocatrice si facesse male ho utilizzato soprattutto le giovani. Alla fine risulta molto difficile giudicare una gara che abbiamo affrontato senza impegno agonistico. Siamo già proiettati verso il concentramento di Costamasnaga. Abbiamo svolto molto bene il lavoro atletico, questa settimana sarà dedicata all’aspetto tecnico con un paio di allenamenti di rifinitura".

Antonella Galimberti