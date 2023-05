Fiorin trionfa con Cesare Castellani

Brilla il GS Cicli Fiorin sulla pista di Busto Garolfo. La scena agonistica è stata quella della Leva dell’Inseguitore-Memorial Luigi Fusetti organizzata dal Consorzio Pista Alto Milanese e svoltasi appunto nel velodromo R. Battaglia di Busto Garolfo. Nella gara dell’Omnium esordienti successo di Cesare Castellani, reduce dal trionfo a San Giuliano Milanese, che in classifica anticipa il compagno di squadra Lorenzo Milani. Bene anche Greta Bordin (quarta) e Melanie Bosonin (quinta). Vittoria sfiorata invece per Chantal Cuaz nell’Inseguimento individuale donne allieve. Terzo posto a Maria Acuti. Nella medesima gara piazzamenti nella top-ten per Paola Zucca, Michela Zucca, Sofia Farina e Anna Colombo, tutte della SC Cesano Maderno, e Romina Di Sciuva (ottava). Dan.Vig.