Dalola e Borghi Pellizzoni campioni provinciali

Riccardo Dalola per la categoria del primo anno e Ivan Mosè Borghi Pellizzoni per la categoria del secondo anno sono i nuovi Campioni Provinciali di Monza&Brianza della categoria Esordienti. Hanno conquistato il titolo a Brugherio in occasione del “Trofeo Una Vita per la Brugherio Sportiva” riservata agli atleti della classe 2010, e del “Trofeo Autofficina Galbiati” per atleti della classe 2009. Le gare sono state caratterizzate da azioni di forza in particolare quella del secondo anno in cui si è imposto il 14enne Samuel Minardi, della Sangiulianese. Quinta piazza per il sevesino Borghi Pellizzoni (Cicli Fiorin) che proprio in virtù di questo risultato ha indossato la maglia di campione brianzolo ricevuta dal presidente provinciale Marino Valtorta. Sprint a cinque invece nella corsa del primo anno che ha visto primeggiare il milanese Matteo Botta (Equipe Corbettese) davanti proprio a Dalola che regala alla locale società di Brugherio il titolo provinciale.

Dan.Vig.