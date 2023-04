Crono, Castellani e Cuaz firmano una doppietta

Cesare Castellani e Chantal Cuaz firmano la doppietta per il Gruppo Sportivo Cicli Fiorin (foto). Entrambi sono usciti vittoriosi dalla cronometro individuale svoltasi a Valmadrera, valida per il Criterium della Provincia di Lecco. Castellani si è imposto nella prova riservata agli Esordienti di secondo anno coprendo la distanza di 2,8 chilometri in 3 minuti e 32 secondi anticipando il bresciano Angelo Berberi e di 1 secondo il compagno di squadra Lorenzo Milani. Nona piazza invece per Ivan Mosè Borghi Pellizzoni sempre per la formazione di Seveso. Sulla medesima distanza, Cuaz ha colto il successo nella gara riservata alle allieve (15-16 anni) chiudendo in 3 minuti e 51 secondi; seconda Sofia Farina del Cesano Maderno. È sfuggita di mano la vittoria a Greta Bordin e Isabel Di Sciuva, seconda e terza con le esordienti; sesta Melanie Bosonin, settima Elettra Maroso.

Dan.Vig.