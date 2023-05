Alice Arzuffi corre In Germania resta fra le prime trenta

Passa dalla Germania la marcia di avvicinamento al Giro d’Italia Donne di Alice Arzuffi. La professionista di Seregno, classe 1994, attualmente sta correndo il Lotto Thuringn Tour, gara a tappe internazionale per categoria donne elite che si concluderà domani a Muhlhausen.

La brianzola si sta comportando molto bene e dopo quattro frazioni si trova nelle prime trenta posizioni della classifica generale. "La condizione è buona e continua a crescere - ha detto Alice che difende i colori della Ceratizit WNT Pro Cycling -. In queste prime giornate ho avuto delle buone sensazioni e nel finale riesco a stare con le migliori e in un paio di occasioni sono anche riuscita a piazzarmi fra le prime dieci posizioni. Non essendo io una velocista devo arrangiarmi come posso, ma contro le sprinter c’è poco da fare". Anche nella frazioni di ieri, da Gotha a Ghota di 133 chilometri, Arzuffi si è classificata in decima posizione guadagnando qualche posizione in classifica. La tappa è stata vinta dalla giovane olandese Lonneke Uneken (Team SD Worx) sulla polacca Marta Lach compagna di squadra della brianzola. Dan.Vig.