Elezioni suppletive a Monza: i risultati in diretta

Monza, 23 ottobre 2023 – Le urne si sono chiuse alle 15 ed è iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni suppletive di Monza indette per assegnare il seggio in Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Cinquantacinque i Comuni conivolti nella tornate elettorale brianzola e otto in candidati in lizza: in corsa per il centrodestra c’è Adriano Galliani, avviato alla vittoria stando ai primi dati, appoggiato da una coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Il centrosinistra allargato supporta invece la candidatura di Marco Cappato, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt. Con la lista Sud con Nord è in lizza Cateno De Luca; per il Partito Comunista Italiano Domenico Di Modugno, per Unione Popolare Giovanna Capelli. La lista Democrazia Sovrana e Popolare schiera Daniele Giovanardi, Forza del Popolo sostiene Lillo Massimiliano Musso e il partito Democrazia e Sussidiarietà Andrea Brenna.

L’affluenza alle urne è stata del 19,23% su una base elettorale di 702.008 aventi diritto: un tracollo rispetto al 25 settembre 2022 dove si era registrato il 71,05%.

La diretta