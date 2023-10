Elezioni fantasma: per le suppletive in Brianza alle 12 affluenza sotto il 4%

Monza, 22 ottobre 2023 – Fuga dalle elezioni. In Brianza gli elettori di 55 Comuni sono chiamati alle urne per scegliere il successore di Silvio Berlusconi al Senato. Ma pare che in pochi si siano ricordati dell’appuntamento ai seggi. Alle 12, infatti, nonostante i tentativi dei partiti di mobilitare gli elettori, gli 8 candidati a Palazzo Madama hanno attirato appena il 3,9% degli aventi diritto. Un tracollo anche rispetto alle precedenti consultazioni politiche del 25 settembre 2022, quando alla stessa ora si erano presentati a esprimere la propria preferenza oltre cinque volte tanti cittadini. L’affluenza infatti era stata del 21,6%, una cifra già ampiamente più bassa rispetto alle precedenti consultazioni. Questa volta, complice anche la scarsa copertura dell’evento che riguardava solo la provincia di Monza, si sta raggiungendo il record delle elezioni meno frequentate di sempre.

I dati più bassi

Nella generale disaffezione all’appuntamento politico, ci sono territori dove il fenomeno sembra ancora più ampio. Il record negativo si raggiunge a Busnago, nel Vimercatese, dove appena il 2,85% degli aventi diritto si è presentato per ritirare la scheda. L’altra volta, a mezzogiorno, a votare era stato il 23,19% degli elettori. Un dato superiore alla media provinciale, oggi ribaltato in modo evidente. Simile il dato della vicina Cavenago Brianza, che si attesta a un’affluenza del 2,95%. Di poco più bassa la percentuale della ben più grande Cesano Maderno, che si attesta a quota 2,92. Stessa cifra anche a Barlassina. Basso anche il dato di Renate, che arriva a un decimale oltre: 2,93%.

Le cifre più alte

Ci sono però diversi Comuni che – senza dare risultati estremamente positivi di affluenza – garantiscono cifre leggermente sopra la media. Il record, relativo, di presenza ai seggi spetta a Monza. Nel capoluogo alle 12 ha votato il 6,04% degli aventi diritto. Quasi un quarto di coloro che avevano espresso una preferenza il 25 settembre del 2022: 21,75%. Sopra la media diverse realtà. La piccola Aicurzio (4,3%), la più grande Arcore, dove viveva il Cavaliere, che raggiunge il 4,11%. Relativamente maggiore l’affluenza a Biassono (4,42%) e Burago di Molgora (4,49%). Vicina al record monzese Sovico (5,57%), Vedano al Lambro (5,26%) e Villasanta, alle porte di Monza, (5,54%). Leggermente oltre la media provinciale il dato di Verano (4,04%), Veduggio con Colzano (4,11%).

Gli altri grandi centri

Fra le realtà più importanti, Desio raggiunge il 3,35%, Seregno si ferma al 3,35%. E se Cesano, come detto, cade al 2,92%, Lissone sale appena al 3,50%. Mentre la città di riferimento della Brianza Est, Vimercate, si attesta al 4,68%. Difficile, tuttavia, trarre pronostici da un dato tanto frammentato e scarso.

Gli orari dei seggi

Le operazioni di voto, iniziate alle 7, proseguiranno comunque fino alle 23, per riprendere domani mattina, lunedì, alle 7 e concludersi alle 15. Lo spoglio inizierà subito. In queste ore gli uffici anagrafe dei comuni brianzoli resteranno aperti per offrire agli elettori assistenza e documenti in caso di necessità. Sulla scheda i nomi degli otto candidati: Adriano Galliani, per il centrodestra, Marco Cappato per il centrosinistra allargato a Movimento 5 Stelle, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italia, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt. In corsa anche Cateno De Luca, sindaco di Taormina, già primo cittadino di Messina e leader della lista Sud con Nord. Ci sono poi Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo), Domenico Di Modugno s candidato del Partito Comunista Italiano, Daniele Giovanardi di Democrazia Sovrana e Popolare, Giovanna Capelli di Unione Popolare e Andrea Brenna, candidato per Democrazia e Sussidiarietà.