Adriano Galliani vince le elezioni a Monza nel nome di Berlusconi: “La dedica? Solo a lui, il mio maestro di vita, il mio tutto”

Monza, 23 ottobre 2023 – Adriano is back. Il Condor vola a Monza. "Questa vittoria è dedicata a Silvio Berlusconi, solo a lui". Adriano Galliani, 79 anni, neo senatore, è il successore del Cavaliere nel feudo azzurro della Brianza: "In questo momento, i miei pensieri sono rivolti a Silvio Berlusconi, il mio maestro di vita, la mia guida, il mio tutto. Ho in mente lui: 44 anni di vita insieme sono tanti. Sono felice, ma avrei preferito che questo seggio fosse rimasto di Berlusconi”. Nella sede del comitato elettorale parte un coro da stadio: "Silvio! Silvio! Silvio! Silvio!". Galliani annuisce: “Ricordiamoci che dobbiamo tutto a lui, il fondatore del centrodestra, il fondatore di tutto, davvero". Un ragionamento sull’astensionismo: «La gente non sapeva che si votasse”. La prime telefonate: “Marina Berlusconi e Marta Fascina”, l’ex compagna del Cavaliere. Poi l’orgoglio delle radici: "Abbiamo vinto anche a Monza città ed è bellissimo: io sono nato a Monza, è la mia casa e abbiamo fatto 5% in più, 1000 voti in più di Cappato. Aver portato il Monza in Serie A ha portato bene. Ora portiamo qui la metropolitana".

Marina Berlusconi

Una vittoria quella di Adriano Galliani festeggiata anche da Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere "Sono davvero molto contenta per l'elezione di Adriano Galliani, amico fraterno di mio padre. Insieme sono riusciti nell'impresa di riportare il Monza Calcio in Serie A dopo 110 anni. La sua elezione testimonia il grande affetto dei brianzoli nei confronti del mio papà': oggi il suo seggio va a una persona di grandissime qualità umane e professionali, che sicuramente tornerà a fare un ottimo lavoro in Parlamento e nelle istituzioni".

La gioia dentro Forza Italia

“Una vittoria dal sapore speciale”. Nel nome di Silvio Berlusconi. “Lassù il nostro presidente starà festeggiando”. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, “benedice” la vittoria di Adriano Galliani alle suppletive per il Senato. “Per noi di Forza Italia era la cosa più importante, che il seggio di Silvio Berlusconi venisse vinto da Adriano Galliani. E dedichiamo a lui questa vittoria”, l’orgoglio del deputato di FI Fabrizio Sala.

Licia Ronzulli e Letizia Moratti

“Sono certa che svolgerà come sempre un ottimo lavoro, in nome del Paese, di Monza e della Brianza. Oggi, ancora una volta, vincono la serietà, la competenza, l’esperienza. Vince il centrodestra, che si dimostra maggioranza in ogni zona del Paese, a dimostrazione del buon lavoro fatto in quest’anno di governo", le parole della presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. E “da qui si rilancia l’impegno della coalizione di centrodestra per il bene del Paese”, il commento di Letizia Moratti, appena rientrata tra le fila di FI.

Galliani e la cultura del fare

Nel segno della cultura del fare, perché “è esattamente quello di cui la politica ha bisogno”, la linea di Galliani, uomo del fare nell’impresa come nel calcio. “La nostra è la moralità del fare, cioè la capacità e la determinazione di mantenere gli impegni presi, di realizzare davvero quello che promettiamo agli elettori. L’esperienza nelle aziende e nello sport è per me un punto di forza”, la promessa del neo senatore, amministratore delegato del Milan dei tempi d’oro e ora del Monza dei miracoli.

Oggi la vittoria. E la poltrona a Palazzo Madama che fu di Berlusconi, il suo amico di una vita. Ora gli impegni. A cominciare dalla richiesta “al ministro dell’Interno ancora più uomini e mezzi delle forze dell’ordine sul nostro territorio: la sicurezza è il primo diritto di ogni cittadino”. Ma “non mi piace fare promesse se non sono certo di mantenerle. Quello che posso impegnarmi a fare è una continua consultazione con i sindaci, con le categorie produttive, con il mondo delle imprese e del lavoro, per far sentire in Senato, ma anche con il governo, la voce della nostra provincia. Dico nostra perché qui sono nato e vissuto, qui ho fondato un’azienda, qui ho avuto con il Monza grandi soddisfazioni nella mia vita da dirigente sportivo”.

Galliani e il legame con il Cavaliere

Sempre con il pensiero a Silvio Berlusconi: “Ogni giorno gli chiedo un consiglio – ha confessato Galliani -. Berlusconi è presente nel mio cuore, nei miei pensieri, nei miei ricordi come in quelli di tutte le persone che lo hanno conosciuto e frequentato da vicino. Ogni volta che ho un dubbio, penso a quello che avrebbe fatto lui, e trovo la soluzione giusta”.