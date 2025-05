Desio, la benefattrice e il dono inaspettato: regalate 350 sedie alla basilica dei Santi Siro e Materno

Desio (Monza) – Nella quotidianità cerca di essere una brava cristiana, ma alla fine ha deciso di spingersi anche un po’ più in là pensando alle tante persone che ogni domenica partecipano alla messa nella basilica dei Santi Siro e Materno: una donna ha deciso di fare un bonifico dall’importo decisamente importante per sostituire le 350 sedie che vengono utilizzate dai fedeli.

La novità è stata comunicata da don Mauro Barlassina, il responsabile della comunità pastorale, nel corso di una funzione. Conclusa la celebrazione, prima della benedizione finale, al momento degli avvisi ha voluto ringraziare la benefattrice raccontando il gesto alle persone presenti in basilica.

Ignota comunque l’identità della donna. Il risultato, tuttavia, è sotto gli occhi di tutti. Di colpo sono state sostituite 350 sedie della basilica che, oltre a essere il punto di riferimento per tutti la comunità pastorale cittadina, è anche uno degli edifici di culto più importanti della provincia. Chiesa maestosa, ricca di arte e storia. E, naturalmente, sente il peso degli anni.

Famose le sue campane, che risalgono al 1843 e finite anche su un disco nel 1938 per diffondere il loro suono nelle missioni del mondo. Nel 2022 era stato completato l’intervento di recupero della cupola. Ora è in corso la raccolta fondi per il restauro dell’organo del 1957, considerato unico nel suo genere. E poi le sedie. Le ultime, quelle più nuove, erano lì da ormai 60 anni ed erano in pessime condizioni. Ora, grazie alla benefattrice, i fedeli potranno ascoltare le letture e le omelie con maggiore comodità.