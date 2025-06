StraBassotti 2025 nel Parco di Monza: domenica 8 giugno torna la marcia podistica dog friendly

Monza, 6 giugno 2025 – Domenica 8 giugno 2025 il Parco di Monza ospiterà la sesta edizione della StraBassotti, la marcia podistica non competitiva più amata dagli appassionati di bassotti (e non solo). L’appuntamento è domenica alle ore 8 in viale Mirabello, nei pressi di Villa Mirabello, traversa di viale Cavriga. Negli anni precedenti l’evento ha raccolto ad ogni edizione oltre migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, pronti a camminare, sorridere e condividere una giornata di festa in compagnia dei loro inseparabili bassotti.

La manifestazione sarà animata da tantissime attività pensate per gli amici a quattro zampe e i per i loro accompagnatori: MY DOG'S TEAM ASD, centro di educazione e cultura cinofila, proporrà divertenti giochi di ricerca olfattiva ludica; DOG SPACE Toelettatura offrirà dimostrazioni dal vivo e un servizio di toelettatura. Saranno presenti servizio veterinario, ambulanza veterinaria, presidio sanitario a cura della Croce Bianca di Merate, e servizio di sicurezza per tutta la durata dell’evento. Non mancherà la musica grazie all’esibizione del Corpo Musicale Città di Arcore, che aprirà ufficialmente l’evento con l’Inno di Mameli. Ad accompagnare la marcia ci saranno i Carabinieri a cavallo di Monza.

Ecco nel dettaglio il programma della giornata

Nel primo pomeriggio, spazio alle premiazioni con riconoscimenti per tutte le tipologie di bassotti presenti, tra cui:

• Special Guest Bassotto a Pelo Corto / Duro / Lungo (maschio e femmina)

• Bassotto Socio Cuor di Pelo (maschio e femmina)

• Bassotto Diversamente Bassotto

• Bassotto Diversamente Abile

E ancora, verranno consegnati premi agli sponsor e riconoscimenti speciali.

Per tutta la giornata sarà attivo il villaggio hospitality, con stand dedicati al mondo pet e al mondo handmade: cappottini, ciotole, guinzagli e molto altro.

Come partecipare

Le iscrizioni si apriranno direttamente sul posto domenica 8 giugno a partire dalle ore 8 presso gli stand dell’associazione Cuor di Pelo, situati in viale Mirabello.

La partecipazione prevede una donazione di 20 euro persona, che comprende:

• 1 pettorale numerato per il partecipante umano

• Fino a 2 pettorine numerate per i bassotti accompagnatori

• Gadget e coupon offerti dagli sponsor: Farmina, Husse, Babalu, United Pets, IBL Banca, con premi finali offerti da Haqihana e Pet Tinati