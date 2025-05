Una giornata insieme agli animali. Porte aperte al Rifugio dell’Enpa

Un evento imperdibile è alle porte, sarà a ingresso libero e adatto a grandi e piccini. Si tratta della Giornata dei Rifugi Aperti che si terrà domenica 8 giugno al canile rifugio di via San Damiano a Monza dalle 14 alle 18 grazie alla collaborazione tra Enpa Monza e Pizzardi Editore. Per l’occasione i partecipanti potranno stare in compagnia di animali non comuni in città, come cavalli, pecore, oche, tartarughe e tanti altri. Sarà anche accessibile l’oasi di biodiversità che si trova di fianco al rifugio e che ospita diverse specie di piante e fiori.

Per i bimbi è un’ottima possibilità per avvicinarsi agli animali e alla natura nonché per giocare e scambiare figurine dell’album Amici Cucciolotti 2025 che, a chi non lo possedesse già, verrà donato dai volontari Enpa. Proprio grazie a questo album e all’acquisto delle figurine Pizzardi editori quest’anno sarà in grado di consegnare ai rifugi e ai Cras (centri recupero animali selvatici) della Protezione animali 12 nuovi autoveicoli di soccorso “salvanimali“ che si aggiungono ai 36 già operativi dal 2015.

Questa non è l’unica attività dedicata ai più piccoli: vi sono anche il truccabimbi, perfetto per trasformarsi nel proprio animale preferito, il gioco dell’oca e il gioco corncat, dove l’obiettivo è mirare la bocca di un simpatico gattino disegnato. L’evento offre anche due esperienze educative rivolte a tutte le età. Una lezione per imparare ad avvicinarsi a un cane solo e sconosciuto in maniera corretta, senza spaventarlo e senza provocare danni. A condurre la lezione vi saranno gli esperti cinofili Enpa. Delle apicoltrici esperte, che si occupano degli alveari di Enpa Monza, guideranno invece un incontro alla scoperta del mondo delle api; animali preziosi e indispensabili per il nostro pianeta.

C’è anche una buona notizia per i lettori appassionati che, con una donazione di 15 euro, riceveranno una borsa riutilizzabile in cotone con un’adorabile grafica stampata sopra. Borsa che potrà essere riempita totalmente con i libri usati messi a disposizione durante l’evento. Chiunque effettui la donazione potrà scegliere tra vari titoli di diversi generi.

All’evento non è consigliato portare i propri cani in quanto saranno presenti molti animali da fattoria ma, per chi non avesse la possibilità di lasciare a casa il proprio amico a quattro zampe, non sarà certo negata la partecipazione all’evento. Verrà infatti offerto dai volontari Enpa un servizio di dogsitting che consentirà una breve visita.