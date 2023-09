Zona 30 a Vimercate: Ruginello sicura per pedoni e ciclisti

Sì alla Zona 30 salva-pedoni, a Ruginello. Dopo il centro storico e Oreno, anche nell’altra frazione di Vimercate il Comune adotta la soluzione indicata dal comandante della polizia locale Vittorio De Biasi per tutelare chi è più a rischio in strada. "Ci sono anche i ciclisti", spiega l’ufficiale. Riduzione della carreggiata e ampliamento dei marciapiedi agli incroci, strisce protette in diversi punti del pesino - via Eritrea, via Al Roccolo, via Generale Cantore, via Solferino, via Indipendenza, via Don Lualdi, via Villanova - e segnaletica dedicata in via Rimembranza, parte di via Diaz, via Indipendenza, via Don Lualdi, fino a via Nazioni Unite.

Il progetto si accompagna a modifiche della viabilità, sempre allo scopo di rendere il traffico più sicuro, in particolare sono previsti due nuovi sensi unici: il primo in un tratto di via Montenero e l’altro in via Nazario Sauro tra via Generale Cantore e l’ingresso al parcheggio della casa di riposo San Giuseppe. Il piano porta in dote al borgo nuovi parcheggi liberi, strisce bianche senza limitazioni e gratuite nelle vie al Roccolo, Diaz, Monviso, Villanova. "Dopo interventi simili in altri punti nevralgici della città, anche a Ruginello inseriamo questa nuova zona che ci permetterà di rendere Vimercate sempre più e a misura d’uomo – dice il sindaco Francesco Cereda, che ha la delega ai vigili –. Non si ferma il lavoro di analisi e valutazione di altre situazioni difficili sulle quali prendere provvedimenti con questa stessa finalità. Comandante e colleghi sono all’opera. Abbassare la velocità delle auto significa avere meno incidenti e in caso in cui succedano, hanno conseguenze meno gravi".

Barbara Calderola