Monza, zio abusa della nipote di 11 anni durante un pigiama party: arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote di 11 anni. Il cinquantenne è lo zio della vittima ed ha approfittato di un pigiama party organizzato a casa sua, al quale erano presenti anche altri bambini, per toccarle in più occasioni le parti intime.

Le violenze sessuali

Gli abusi sono avvenuti l’anno scorso durante una festa organizzata tra cugini nell’abitazione dell’uomo, che avrebbe preso da parte la nipotina per palpeggiarla. A sporgere denuncia sono stati i genitori della ragazzina e le indagini si sono svolte in modo da tutelare l’identità della vittima e sulla base di audizioni protette delle vittime e dei testimoni.

La decisione del giudice

Tutti gli elementi e le dichiarazioni sono stati confermati durante l’incidente probatorio e hanno delineato un grave quadro indiziario a carico dell'uomo. La giudice per le indagini preliminari ha rilevano nello zio una condotta “sintomatica di attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi la cui capacità di resistenza a offerte sessuali insidiose è assai debole”.

Non solo, le testimonianze hanno dimostrato che durante le indagini l’uomo avrebbe esercitato pressioni sui familiari per convincerli a ritrattare le accuse, sia attraverso minacce, sia facendo leva sui sensi di colpa.

L’arresto e il carcere

Alla fine, il giudice ha emesso un'ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere e i carabinieri di Monza hanno rintracciato e arrestato l’uomo a Cusano Milanino, nella città metropolitana di Milano.