Zapping in provincia. Chef Borghese “visita“ le cucine di Teodolinda

La Brianza con i suoi piccoli paesi e le villette in mezzo al verde racconta l’immagine un po’ da famiglia da Mulino Bianco. Ecco perché i grandi brand scelgono la provincia per girare i loro spot pubblicitari. Nei giorni scorsi è stato allestito il set per lo spot pubblicitario natalizio di Esselunga a Macherio in via Trento e Trieste a pochi passi dalla storica Villa Belvedere e, a seguire, nel parcheggio del supermercato di San Fruttuoso a Monza. La troupe ha attirato non pochi curiosi che hanno fatto una piccola tappa o una deviazione per osservare i lavori. Macchine da presa, attrezzi di scena e addobbi natalizi hanno creato un clima di piacevole trambusto prenatalizio. Lo scorso anno era stato lo spot Bauli a portare addirittura la neve (finta) nella cittadina, per creare l’atmosfera natalizia in anticipo (nella foto sotto). Anche la Perugina si è lasciata affascinare dalla Brianza per girare uno dei suoi spot più recenti a Bovisio Masciago. Mentre nel 2020 Renato Pozzetto è passato dalla Brianza per girare lo spot di Trenord: nella stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto era stata ricreata una scena del film “Il ragazzo di campagna“.

E nei giorni scorsi è toccato allo chef e conduttore del talent show a tema cucina Alessandro Borghese fare tappa a Monza. In città è comparso un furgone nero, tirato a lucido, con l’inconfondibile scritta “Quattro ristoranti“ con Borghese era in città per girare alcune scene del suo programma. Si è immortalato in piazza Duomo a Monza, con alle spalle la cattedrale dedicata a San Giovanni, postando poi le immagini sui suoi social. Il video lo ritrae con le stampelle e lui racconta ai suoi follower di essersi fatto male nelle sue peripezie fra mountain bike, sci alpino e bocciofila; poi si sposta in autodromo e in altri punti della città. Villa Reale compresa. Il talent itinerante prevede che per ogni puntata si sfidino quattro ristoratori della stessa area o città e ciascuno vengano valutati location, menù, servizio e conto. "Cultura, svago, passeggiate nel verde, sí, siamo in Italia! Questa volta lungo il fiume Lambro per conoscere una piccola e grande città, non tanto lontano dal capoluogo milanese: Monza", le parole dello chef. Solo qualche settimana fa, centro di Monza blindato per l’arrivo di Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico, con la sua troupe che tra piazza Trento e Trieste e via Italia ha girato il nuovo spot di Vodafone. L’arrivo del vip, luci, microfoni e impianti hanno subito mosso molti monzesi incuriositi che hanno fatto capannello attorno al set, per seguire lo svolgersi delle riprese.

C.B.