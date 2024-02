Monza, 4 Ristoranti in gara con lo chef Alessandro Borghese e il risotto alla luganega

Monza, 3 febbraio 2024 – Monza epicentro di una competizione culinaria senza precedenti. Conosciuta in tutto il mondo per il romanzo storico "I Promessi Sposi" ( e la Monaca di Monza, appunto) e per le auto futuristiche della Formula 1 che sfrecciano nell'Autodromo nazionale, così come per la Reggia e i Giardini reali, questa volta a finire sotto i riflettori è la gastronomia monzese con una competizione tra 4 locali chic dei capoluogo Lombardo Nell'ottava e ultima tappa di questa edizione di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", in onda domenica 4 febbraio su Sky e in streaming su Now, infatti, il celebre chef e presentatore incontra i quattro sfidanti e dà vita alla gara che mette in gioco non solo la qualità e l’originalità della cucina ma anche del servizio, compresa la location.

La Cucina di Monza e il risotto alla luganega

La gastronomia del territorio è associata al celebre risotto alla monzese, preparato con la gustosa luganega, tipica salsiccia lombarda aggiunta a pezzettini che dà origine a un piacevole contrasto tra la cremosità del riso e la consistenza e il sapore della carne insaccata; ciascuno, però, aggiunge ingredienti per proporre una versione inedita della ricetta tradizionale. Anche Cassoeula e torta paesana contribuiscono a tramandare la storia culinaria, mentre nuove idee gastronomiche spuntano tra locali tradizionali e innovativi. Alessandro Borghese, nel suo iconico van, si propone di eleggere il miglior ristorante chic di Monza.

Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli standard di pulizia e ordine siano rispettati.

La temibile valutazione prosegue durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata.

I Ristoranti in Gara a Monza

Ad andare in scena, o meglio in tv, sono i locali di Monza: "Ristorante Mamíe" di Maria Rosaria, "Seta Monza" di Giorgia, "La cantina della monaca" di Giordano e "OrsoBRUNO" di Matteo. I ristoranti partecipanti sono riconoscibili dal "bollino" #Ale4Ristoranti, un sigillo di qualità testato dai ristoratori stessi.

Ristorante Mamíe

Ristorante Mamíe con Maria Rosaria. Minimalista e curato, poco distante dalla Villa Reale, l’ambiente semplice del locale mette in risalto l’esperienza culinaria, a partire dalla mise-en-place. Originaria di Otranto, Maria Rosaria è la titolare del ristorante a conduzione familiare, è una donna testarda, istintiva e molto sensibile, al punto di commuoversi quando si parla di cucina. La sua carriera comincia dieci anni fa con tanta passione e studio: crede moltissimo nel suo lavoro e nella sua famiglia. Il suo charme e le sue origini mediterranee si ritrovano anche nelle sue proposte: abbinamenti eleganti tra piatti del nord e del sud, in un menu prevalentemente di pesce.

Seta Monza

Seta Monza con Giorgia: Ambiente eclettico, raffinato e conviviale, collocato nel quartiere di San Fruttuoso, offre un menu moderno con radici nella tradizione italiana e regionale. Giorgia è la moglie del titolare e si occupa della sala e dell'accoglienza dei clienti: socievole, ambiziosa e competitiva, ha la mania del controllo ma le piace anche fare squadra con lo staff. Fin da giovane si è appassionata alla ristorazione e l'estetica è il suo cavallo di battaglia.

La cantina della monaca

La cantina della monaca con Giordano. Accanto al Duomo, si distingue per l'eleganza e la passione per il gusto. Legno e marmo, travi a vista e soffitti alti compongono un arredamento semplice che crea un ambiente rilassante e informale. Giordano è il titolare e collabora con lo chef nella creazione di abbinamenti talvolta "azzardati" e nella scelta del menu, rigorosamente a base di prodotti freschi e piatti rivisitati. È un personaggio eclettico, altruista e positivo. Dopo aver interrotto gli studi di architettura, ha aperto questo locale di cui è molto orgoglioso.

OrsoBruno

OrsoBruno con Matteo. Atmosfera rilassante, propone una cucina semplice e del territorio, con prevalenza di piatti di carne e un tocco di tradizione familiare. Vicino al centro, a conduzione familiare, il locale è composto da due sale contigue molto diverse tra loro: si passa da un arredamento classico ad una sala con oggetti di antiquariato e modernariato. Cresciuto tra le mura del ristorante che considera ormai come una casa e dopo aver ricoperto tutti i ruoli all'interno dell'attività di famiglia, oggi Matteo ne è il titolare: sensibile ed empatico, si commuove quando parla dei suoi clienti storici perché desidera instaurare un rapporto di fiducia col cliente.

Le regole del gioco

Il format rimane fedele alle regole consolidate: quattro ristoratori con caratteristiche comuni competono sotto gli occhi vigili di Alessandro Borghese. Dalla pulizia del locale al servizio, ogni aspetto viene scrutato attentamente. I concorrenti, insieme a chef Borghese, si cimentano in un piatto rappresentativo del territorio, e a Monza, il risotto alla monzese è il protagonista.

Il giudizio finale

Il verdetto di Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare la classifica, è svelato alla fine. Oltre al titolo di miglior ristorante, il vincitore riceve un contributo economico per investire nell'attività. "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, scritta da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini, con la regia di Gianni Monfredini. Un viaggio attraverso i sapori italiani, dove la competizione e la passione culinaria si fondono, dando vita a emozionanti avventure gastronomiche. Arrivo