Autodromo: Wec, la Formula 1 a ruote coperte fa il record. Un week-end da 65mila spettatori

Monza – È l’invasione di pista a chiudere il fine settimana del Fia Wec 2023, un fiume rosso e il cuore Ferrari sotto il podio pensile di Monza come nella tradizione dei Gran Premi ma, stavolta, per le “Formula 1 a ruote coperte”. E anche se l’hypercar Ferrari – seconda dietro la Toyota – non è riuscita a ripetersi dopo il trionfo di Le Mans nell’impresa di tornare sul gradino più alto del podio anche a Monza, a 50 anni dall’ultima vittoria brianzola nelle corse di durata alla 1000 Chilometri del 1973 con Jacky Ickx e Brian Redman, il fine settimana del Wec è stato un successo.

Pubblico da record

Un evento che ha portato in autodromo 65mila persone in 3 giorni, un record come in nessun altro appuntamento da anni, a eccezione ovviamente dei Gp di Formula Uno, con tantissimi spettatori da tutta Europa. Il mondiale endurance è in crescita, il ritorno della Ferrari quest’anno fa da traino e a confermare l’entusiasmo attorno a questa categoria è un esperto come Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e Grand Marshal della 6 Ore di Monza.

E Capello ieri è tornato in pista, a guidare lo schieramento nel giro di formazione della gara ed "è stato un onore - ha commentato - Monza è la mia pista di casa e questo è un fine settimana speciale: l’endurance sta crescendo, non ricordo di aver mai visto tanto pubblico come in questi giorni. Un appuntamento che avvicina il pubblico italiano e sempre più appassionati".

Previsioni battute

Il fine settimana era iniziato con la previsione di raggiungere le 50mila presenze, un numero ampiamente superato ieri con oltre 5 volte il pubblico del Wec 2022.

Una situazione che si è avvertita attorno al circuito per cui non è stato organizzato un piano straordinario del traffico, tranne per la gestione dei flussi in ingresso e uscita a Vedano, e che ha portato a incolonnamenti tutta la mattina e la sera.